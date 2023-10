Suspeito por tráfico de drogas é preso no interior do RN

Policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Patu (7ªDRP) deram cumprimento, no último sábado (14), a um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no município de Janduís. No decorrer das diligências, um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Na posse dele, foram encontrados e apreendidos mais de 2kg de drogas, assim como porções de maconha, cocaína e de “crack” prontas para venda. No local, ainda foram apreendidos mais de R$ 17.000 em dinheiro, balanças de precisão, embalagens plásticas, substâncias para misturas, duas maquinetas de cartão e objetos que, possivelmente, foram dados como pagamento por pessoas que compraram drogas.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.