Suspeito de torturar e manter em cárcere privado ex-namorada de 17 anos é preso em Mossoró

Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (12) suspeito de torturar e manter a ex-namorada de 17 anos em cárcere privado na cidade de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Civil, o investigado não aceitava o fim do relacionamento.

As investigações tiveram início após o recebimento de um bilhete anônimo informando que uma adolescente estaria sendo mantida em cárcere pelo ex-companheiro, informou a polícia.

Contra o suspeito, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva. A polícia informou que encontrou rapidamente a vítima e que ela apresentava diversas lesões no rosto, ombros, braços e pernas.

Segundo as investigações da polícia, o investigado teria retirado a vítima à força da residência de familiares, após o término do relacionamento, e a levado para o antigo endereço do casal, onde a manteve sob tortura durante quatro dias.

“A adolescente teria terminado o relacionamento e ido para a casa de familiares, entretanto o investigado não teria aceitado o fim desse relacionamento e retirado a vítima a força da casa dos seus familiares e levado para a antiga residência do casal”, disse a delegada Déborah Tavares, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Mossoró.

Chutes no rosto, socos e golpes com cabo

De acordo com a polícia, os atos de violência incluíram cortes no cabelo da vítima, agressões físicas — como chutes no rosto, golpes com cabo de carregador e de vassoura, socos e outras lesões.

A polícia citou ainda que a adolescente foi submetida a privação de conforto, sendo obrigada a dormir no quintal e sendo acordada com baldes de água jogados no rosto.

“Apurou-se que tratava-se de uma adolescente de apenas 17 anos, que tinha sofrido diversas lesões, tido o cabelo cortado, teria sido obrigada a dormir no quintal da sua residência durante 4 dias de tortura”, disse a delegada.