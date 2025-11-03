Suspeito de matar prefeito de João Dias continuava comandando crime da cadeia, diz Polícia

O homem suspeito de envolvimento na morte do prefeito de João Dias continuava comandando um grupo criminoso mesmo após ser preso no Paraguai e custodiado em Foz do Iguaçu/PR, segundo informou a Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Na quinta-feira 30, a corporação cumpriu mandados de prisão preventiva contra ele e outros dois homens, de 23 e 29 anos, suspeitos de integrar a associação criminosa responsável por extorsões.

Os outros dois suspeitos foram presos, um no Estado de São Paulo e outro na cidade de Patu/RN, e são apontados como executores das ordens do líder, sendo responsáveis por cobranças, ameaças e repasse dos valores obtidos de forma ilícita.

Segundo a Polícia, o suspeito preso no Paraguai continuava coordenando o grupo, determinando a prática de extorsões para arrecadar recursos destinados a custear suas despesas e manter as atividades da associação criminosa.

Após os procedimentos legais, os três permaneceram à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público.

A ação foi coordenada pela 7ª Delegacia Regional (DR) de Patu, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) e da 8ª Delegacia Regional (DR) de Alexandria, que atuaram na localização e captura dos suspeitos.

A Polícia Civil reforça que informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.