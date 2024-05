Suspeito de matar cunhada é preso em Mossoró

Policiais civis da 16ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/Mossoró) deram cumprimento, nesta terça-feira (28), a um mandado de prisão em desfavor de Valdecir Fontes Carneiro, de 36 anos, investigado por assassinar sua cunhada, Rossileny Silvino Ribeiro Dantas, de 37 anos, ocorrido no último sábado (25), na Rua Antônio Galdino de Freitas, no bairro Vingt Rosado, na cidade de Mossoró. O crime aconteceu após uma discussão entre crianças da família.

Segundo as investigações, o homem teria se envolvido em uma discussão com a esposa após a briga entre as crianças. Em seguida, ele teria pegado uma arma de fogo irregular e atirado contra Rossileny, irmã da sua companheira, que não resistiu aos ferimentos. A esposa do suspeito também foi atingida por um disparo, mas teve apenas ferimentos leves. Na oportunidade, o homem fugiu e a arma utilizada no crime ainda não foi localizada.

A Polícia Civil representou pela prisão do investigado pelo homicídio, na segunda-feira (27), e foi atendida pela Justiça. Após ser ouvido, ele foi preso e encaminhado à Cadeia Pública, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue denunciando atividades criminosas através do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.