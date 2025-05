Suspeito de mais de 20 homicídios no RN e PB morre em confronto com a polícia

Na madrugada deste sábado, 17, um suspeito foi baleado e morreu após troca de tiros com a Polícia Militar. O caso aconteceu no município de Caraúbas, região Oeste do Estado. O homem, identificado como Higo da Silva Maia, 27 anos, estava em um motel localizado às margens da RN-233.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do Grupo Tático Operacional ( GTO) e de Rádio Patrulha foram acionadas, por volta das 02h15min, após denúncia anônima informando que possivelmente, havia um foragido da justiça no estabelecimento.

As guarnições se deslocaram até o motel e durante a abordagem, o homem reagiu, efetuando diversos disparos contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi baleado e socorrido pela Polícia Militar para o Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira da Silva, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No momento da troca de tiros com a Polícia, o homem estava acompanhado da namorada, uma adolescente de 17 anos também natural da cidade de São Bento, no sertão paraibano.

De acordo com informações repassadas pela da Polícia Militar de São Bento, Higo da Silva era membro de duas facções criminosas, uma no RN e outra na PB e suspeito de mais de 20 homicídios nos dois Estados.