Suspeito de fraudes em pagamentos via PIX é preso em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Fraudes e Defraudações (DEFD/Mossoró) de Mossoró prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira (25), um homem de 24 anos suspeito de aplicar golpes em comerciantes por meio de transferências bancárias falsas via PIX. A ação ocorreu no município de Mossoró e contou com o apoio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) da cidade.

As investigações apontam que o suspeito realizava pedidos de produtos para entrega e enviava comprovantes falsificados de pagamento aos comerciantes. O golpe já havia causado prejuízos superiores a R$ 10.000,00, conforme registrado em boletins de ocorrência. Um dos alvos do esquema, um comerciante de gás, estimou um prejuízo de aproximadamente R$ 6.000,00 apenas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

Hoje, durante a entrega de três botijões de gás solicitados pelo suspeito, a equipe da DEFD realizou diligências no local indicado. Durante a operação, foi constatada a fraude no valor de R$ 990,00. O suspeito foi detido em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Mossoró, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue colaborando com as investigações e repassando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.