Suspeito de fraudes contra Caixa Econômica no RN é preso pela PF após desembarcar em Curitiba

Prisão em flagrante aconteceu na noite desta sexta-feira (17). Segundo a polícia, homem pegou voo de Natal para o Paraná após realizar fraudes em lotérica de Jundiá.

Por g1 RN

18/10/2025 11h50 Atualizado há 3 horas

Dinheiro apreendido com suspeito — Foto: PF/Divulgação

Um homem suspeito de fazer parte de uma organização criminosa envolvida em fraudes eletrônicas contra Caixa Econômica Federal no interior do Rio Grande do Norte foi preso no fim da noite desta sexta-feira (17) após desembarcar em Curitiba, capital do Paraná.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo comprou uma casa lotérica no município de Jundiá, onde realizou centenas de autenticações irregulares de boletos, transferindo valores para contas pessoais e de outros integrantes da associação criminosa.

Após a prática das fraudes, o suspeito embarcou no aeroporto de Natal com destino a Curitiba, onde foi preso em flagrante por equipe da PF. Segundo a corporação, ele vinha sendo monitorado.

Ainda de acordo com a PF, três dias antes, uma lotérica no município de Suzano (SP) também havia sido alvo de golpe com características semelhantes, possivelmente praticado pelo mesmo grupo.

O preso foi encaminhado à Justiça e permanece sob custódia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

De acordo com a PF do Rio Grande do Norte, a operação contou com apoio da PF no Paraná, Polícia Rodoviária Federal e da central de segurança da Caixa