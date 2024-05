ENTRAR

quinta-feira, 2 de maio, 2024

POLÍCIA

Suspeito de executar personal a tiros dentro de academia em Caicó é preso

por

Redação Tribuna do Norte

2 de maio de 2024

2 de maio de 2024

Personal foi morto a tiros na segunda-feira, dentro da própria academia. Foto: reprodução

O suspeito de assassinar o personal Whadson Whonam Silva de Araújo a tiros, dentro da academia a qual era proprietário, durante a segunda-feira em Caicó, cidade da região Seridó do Rio Grande do Norte, foi preso por policiais civis nesta quinta-feira (2). De acordo com as informações da Polícia Civil, as investigações apontam que o crime foi motivado pelo ódio do suspeito em relação a vítima, que estava auxiliando a ex-companheira dele a denunciá-lo por crimes de violência doméstica.

A prisão ocorreu durante o fim da tarde. Em uma entrevista coletiva conduzida pelo delegado Luís Leopoldo e Leonardo Germano, que coordenaram as investigações, foram esclarecidos outros fatos para além da motivação emocional do crime. O suspeito também havia realizado uma tentativa de simulação de furto do celular a ex-companheira para acessar suas mensagens. Ela já não mantinha mais contato com o acusado, que demonstrava comportamento obsessivo e agressivo.

Ainda de acordo com os delegados, Whadson era conhecido como uma pessoa íntegra, que apenas desejava ajudar a ex-mulher do acusado. Até o momento, a arma do crime não foi recuperada, porém, imagens do local e roupas apreendidas indicam sua possível ligação com o homicídio. Gabriel permaneceu em silêncio durante a prisão, se recusando a fornecer detalhes, afirmando que só falaria na presença do acusado.

“Houveram elementos que justificaram a prisão temporária dele. Ele se mostrou extremamente frio e apático, afirmando que só irá falar na presença do advogado”, afirmou o delegado Luís Leopoldo.

As autoridades afirmam que há evidências claras da dinâmica do crime, com imagens que mostram o suspeito chegando e saindo a pé do local. Ele será acusado de homicídio qualificado, uma vez que aguardou por aproximadamente uma hora até que Whadson abrisse a academia. O caso segue em investigação, com a produção de mais provas que serão encaminhadas à Justiça.