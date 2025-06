Suspeito de ajudar fugitivos do Presídio Federal é assassinado em Mossoró

Na madrugada desta quinta-feira, 26, o homicídio de número 37 foi registrado em Mossoró. A vítima, Jânio Gleidson Carneiro de Sousa, 23 anos, foi executado dentro de um veículo com cerca de dois tiros na cabeça. O crime aconteceu próximo a fábrica Marilux, localizada no bairro Aeroporto II.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a principal suspeita é de que o atirador estivesse dentro do veículo com Jânio no momento do crime. A investigação ainda tenta esclarecer se havia outras pessoas no carro além da vítima e do possível executor.

Jânio Carneiro ficou conhecido das autoridades após ter sido preso pela Polícia Federal em 21 de fevereiro de 2024, sob suspeita de ter auxiliado os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério Mendonça da Silva — conhecidos como “Tatu” e “Martelo”.

Segundo as investigações à época, Jânio teria dado suporte logístico aos criminosos durante a fuga. A PF chegou até ele por meio de registros captados por Estações Rádio Base (ERBs), que monitoram sinais de celulares. Um imóvel localizado no município de Quixeré, no Ceará, também teria sido utilizado como ponto de apoio pelos fugitivos e foi rastreado durante as diligências.

A Polícia Civil investigará.