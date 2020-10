Sugestão de artigo: Desafios e oportunidades da Black Friday em tempos de pandemia

*Maurecy Moura

A Black Friday, uma das maiores campanhas promocionais do varejo, acontece no final de novembro e é uma grande oportunidade para empreendedores alavancarem os negócios. Porém, o cenário social ocasionado pela pandemia trouxe novidades relacionadas ao comportamento do consumidor e as vendas online tornaram-se a grande aposta da vez. Mas como se destacar entre tantas marcas e conteúdo e, ainda, lucrar?

Segundo levantamento da Ebit/Nielsen, o e-commerce ganhou 7,3 milhões de novos consumidores digitais no primeiro semestre de 2020. Essa foi a maior expansão do setor nos últimos 20 anos. Além disso, uma pesquisa divulgada recentemente pelo Google com a Ipsos indica que 57% dos brasileiros estão comprando mais, e que 80% mudaram a forma de comprar devido à Covid-19.

As redes sociais e ferramentas de comunicação, como o Instagram e o WhatsApp, têm sido alternativas eficazes para empreendedores, com baixo custo de manutenção e facilidade de acesso, e podem ser grandes aliadas na Black Friday. Um ponto importante: para atrair clientes e otimizar os resultados, é preciso iniciar a comunicação com antecedência.

Embora a economia esteja menos aquecida, temos mais consumidores na internet. Há ainda casos de pessoas que conseguiram economizar por causa do isolamento social, pois ficaram a maior parte do tempo em casa. Então esse é um bom momento para apresentar as ofertas para quem deseja investir agora em serviços estéticos, pacotes de viagens, roupas novas e demais bens de consumo.

Dentre as principais estratégias para a data, a primeira é aquecer o público: usar “gatilhos mentais”, criar expectativas e deixar o consumidor curioso para que os resultados das vendas sejam melhores. Aliás, o termo, que não era muito utilizado entre os anos 1980 e 2000, está super evidente agora. Em resumo, significa utilizar métodos para que tomem uma decisão de compra de um produto ou serviço.

A ação consiste em impulsionar o desejo pelo o que é oferecido e fazer que o comprador sinta que está decidindo conscientemente. Fazer stories, posts e lives no Instagram são possibilidades simples e viáveis para promover essas ativações. Lembrando sempre que a ética e o respeito pelo consumidor deve estar em primeiro lugar.

Indico explorar os seguintes gatilhos: escassez (deixar claro que há poucas unidades por baixos valores, com um grande desconto); ancoragem (mostrar a diferença entre o valor antigo e o valor atual, além de propor parcelamento sem juros); urgência (“só hoje”, a importância de comprar agora para não perder a oportunidade); reciprocidade (ser gentil, disposto a ajudar, e ressaltar que o produto ou serviço agregará de forma positiva a vida e autoestima da pessoa); novidade (reforçar que mesmo com um valor promocional, o produto ou serviço é novo), porque (explicar o motivo do desconto, e como vale a pena adquirir algo de alta qualidade por um valor reduzido).

Planejar o estoque é essencial. Estamos passando por um desafio comercial: a produção foi menor nos últimos tempos, devido à pandemia, um período de incerteza. Há menos mercadoria disponível e, consequentemente, um reajuste de valores de diversos itens.

Os produtos estão mais caros, o que pode gerar uma dificuldade maior para os empreendedores conseguirem bom preço e qualidade. Os fabricantes estão vendendo em lotes reduzidos, para atenderem a demanda, então é interessante pulverizar, comprar de diferentes fontes.

É importante lembrar que, logo após a Black Friday, vem o Natal. No entanto, se a primeira data será bombástica, a seguinte será um desafio. Manter uma ótima relação com os fornecedores é fundamental, porque esse possível limite de produtos, a preços maiores, pode prejudicar as vendas posteriores.

Avaliar as margens de lucro e fugir da “Black Fraude” é outro diferencial. Levando em conta os desafios já citados, como disponibilidade de mercadoria, valores mais elevados e estoque, é necessário refletir sobre precificação e lucratividade. Mas se a Black Friday é baseada em desconto e os preços aumentaram, o que podemos fazer?

Às vezes, temos que aceitar uma diminuição do ticket. No momento, não é viável colocar uma altíssima margem de lucro, contudo, é possível dar um desconto relativamente pequeno e ganhar dinheiro. É a hora de usar os gatilhos como o da urgência e da escassez e vender em volume, convencer o consumidor a fazer uma compra maior, a adquirir o máximo de produtos possíveis. A ideia é achar um ponto de equilíbrio, oferecendo um pacote de vendas e um parcelamento em até dez vezes sem juros, por exemplo.

Vale ressaltar que essa estratégia também é boa para o negócio a longo prazo, já que pode ser uma oportunidade para ampliar a carteira de clientes, fortalecer o relacionamento e fidelizá-los.

A questão do envio também é um ponto que merece destaque. Quem tem o produto para enviar imediatamente, possui um item com mais valor agregado e pode obter um lucro maior. Esse, inclusive, é um fator super relevante para a decisão de compra. Mas tão inteligente quanto fazer um envio imediato, é conseguir realizar uma negociação de uma mercadoria com envio programado. Nesse caso, o valores diminuem e é possível acordar uma data para a entrega.

Reforçando que quanto mais tarde o empreendedor iniciar o planejamento e a campanha de Black Friday, menos lucro terá. O aquecimento deve ser diário, e já começou. Você está preparado?

