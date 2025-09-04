STJD suspende Bruno Henrique, do Flamengo, em caso de manipulação de apostas
Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi suspenso por 12 jogos pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta quinta (4) no Rio de Janeiro. O caso é referente à atuação do jogador na partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, no qual teria forçado o recebido de um cartão amarelo para beneficiar apostadores segundo a Polícia Federal.
O Tribunal ainda decidiu pela aplicação de uma multa de R$ 60 mil ao atleta. O Flamengo e a defesa de Bruno Henrique irão recorrer da decisão ao Pleno do STJD.
A defesa do atleta foi feita pelos advogados Alexandre Vitorino e Michel Asseff Filho. Ambos pediram absolvição do camisa 27.
Bruno Henrique não esteve presente no Tribunal, fez uma breve fala e acompanhou a sessão virtualmente.