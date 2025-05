STJD abrirá inquérito sobre Bruno Henrique após suspeita de manipulação

CNN Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recebeu provas do caso de Bruno Henrique. A abertura de um inquérito para investigar as supostas manipulações de resultados do atacante do Flamengo é questão de tempo.

Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, presidente do tribunal, deve ser o responsável pela abertura do inquérito. Quem levará a investigação à frente é o auditor, a ser nomeado pelo próprio STJD. A informação foi confirmada pelo CNN Esportes.

Bruno Henrique deve ser autuado no artigo 243, parágrafo 1º do CBJD, por “manipular o resultado e prejudicar sua equipe”.

Relembre o caso Bruno Henrique

O atacante do Flamengo é acusado de forçar cartão amarelo de propósito, a fim de favorecer apostadores, a vasta maioria membros de sua própria família. O jogo em questão foi disputado em 2023 e terminou com a derrota rubro-negra para o Santos.

Após investigação da Polícia Federal (PF), foram descobertas conversas entre Bruno Henrique e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, sobre o cartão amarelo em questão.

Foi justamente esse material que a PF entregou ao STJD nesta segunda-feira (05), como parte da aprovação concedida pela Justiça do Distrito Federal. A pena em casos dessa magnitude é de seis meses a dois anos de exclusão do futebol brasileiro.

Ainda que esteja sendo alvo de investigações em duas esferas, Bruno Henrique segue liberado para representar o Flamengo. O tribunal até pode solicitar o afastamento preventivo do atleta, mas tal ação é considerada improvável nos bastidores.