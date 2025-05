STJ nega pedido de habeas corpus realizado pela defesa de Wendel Lagartixa

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta sexta-feira 30, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do policial militar reformado Wendel Lagartixa.

Wendel é acusado de integrar um grupo de extermínio e teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) no contexto da operação “Aqueronte”. A ação foi deflagrada para capturar os envolvidos em um sêxtuplo homicídio — três consumados e três tentados — ocorrido em abril de 2022, no bairro da Redinha, zona Norte de Natal. Em decorrência dessas acusações, ele foi preso em julho de 2024.

Ainda em 2024, o ex-policial também foi detido na Bahia por porte ilegal de armas.

Na decisão assinada pelo ministro Messod Azulay Neto, o STJ entendeu que o caso exige uma análise mais aprofundada, a ser realizada durante o julgamento do mérito. A defesa sustenta que a prisão é ilegal, alegando que não houve descumprimento das medidas cautelares impostas.

O magistrado também solicitou ao TJRN informações atualizadas sobre o andamento do processo.