STJ não julgará Robinho por estupro: entenda o que será decidido

A decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira (20) não será sobre a inocência ou não de Robinho no caso de estupro coletivo na Itália. O jogador já foi condenado em todas as instâncias na Justiça Italiana.

O que aconteceu

O julgamento será sobre a possibilidade de Robinho cumprir a pena no Brasil. A Justiça Italiana solicitou a transferência da pena, já que o Brasil não extradita seus cidadãos.

Em caso de homologação, o jogador não terá prisão imediata. Robinho pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Sem provas, Robinho faz tentativa pífia de escapar

O julgamento, inclusive, pode não terminar na quarta-feira. Há a possibilidade de pedido de vista, situação em que o julgamento é suspenso e retomado em outra data. O prazo é de até 60 dias corridos, que pode ser prorrogado por mais 30.

A sessão terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Ela está marcada para as 14h (de Brasília).

Robinho foi condenado pela Justiça italiana por ter participado de um estupro coletivo em 2013. Ele foi condenado em última instância, sem possibilidade de recurso, mas não foi preso por já estar no Brasil na época.