STF inicia hoje interrogatório do núcleo 3; grupo inclui militares e agente da PF

G1

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta segunda-feira (28) o interrogatório de dez réus acusados de integrar um dos núcleos da trama golpista investigada pela Corte.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo é responsável por ações coercitivas, como o monitoramento de autoridades públicas. A etapa marca o avanço da fase de instrução do processo, após a coleta de depoimentos de testemunhas na semana passada. Quem são os dez réus do núcleo militar da trama golpista Os acusados integram o chamado núcleo 3 do inquérito e são investigados por planejar ataques ao Estado Democrático de Direito. A lista é composta por militares da ativa e da reserva do Exército — conhecidos como “kids pretos”, ou forças especiais (FE) —, além de um agente da Polícia Federal. São eles: General Estevam Gaspar de Oliveira

Tenente-coronel Hélio Ferreira Lima

Tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira

Tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo

Coronel Bernardo Romão Corrêa Netto

Coronel Fabrício Moreira de Bastos

Coronel Marcio Nunes de Resende Júnior

Tenente-coronel Sérgio Cavaliere de Medeiros

Tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior

Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal

Segundo a Polícia Federal, o grupo elaborou um plano chamado “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. A execução do plano estava prevista para o dia 15 de dezembro de 2022, antes da posse dos eleitos.

Quais crimes são atribuídos ao grupo

Os dez réus respondem pelos seguintes crimes:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito – pena de 4 a 8 anos.

– pena de 4 a 8 anos. Golpe de Estado – pena de 4 a 12 anos.

– pena de 4 a 12 anos. Organização criminosa – pena de 3 a 8 anos.

– pena de 3 a 8 anos. Dano qualificado – pena de 6 meses a 3 anos.

– pena de 6 meses a 3 anos. Deterioração de patrimônio tombado – pena de 1 a 3 anos.