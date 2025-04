STF autoriza viagem de Mauro Cid a São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o tenente-coronel Mauro Cid, réu na denúncia sobre a trama golpista de 2022, a viajar para São Paulo.

Cid poderá embarcar nesta segunda-feira (1º), desde que retorne até o dia 7. O militar solicitou autorização para acompanhar a filha em um campeonato de hipismo.

O militar foi liberado da prisão em 2024, mas deve cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o país.

Além disso, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) está proibido de se comunicar com outros investigados nos inquéritos sobre as joias, falsificação de cartões de vacina e tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Na decisão, Moraes ressaltou que a liberação de Cid é para o período “estritamente necessário à viagem” e destacou “caráter provisório” da ordem, com exigência das medidas cautelares.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal tem 48 horas para apresentar um relatório detalhado sobre como será feito o monitoramento de Cid.

Na semana passada, o tenente-coronel fez o pedido, explicando que a participará de dois eventos. O primeiro, na terça-feira (1), é a premiação dela como melhor na atleta na categoria jovem. Entre os dias 2 e 7 de abril, ocorrerá uma competição de hipismo com os campeões, no Jockey Club de São Paulo