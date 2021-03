STF abre inscrições para cursos on-line gratuitos e com certificado

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu as inscrições para cursos gratuitos, on-line e com certificados. O STF Educa é fruto de uma parceria entre o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que promovem atividades sobre diferentes temas, desde aqueles relacionados à legislação até aulas de português ou paternidade responsável, por exemplo.

As inscrições vão até dia 30 de junho, e os alunos poderão se matricular em mais de um curso simultaneamente, com 90 dias para conclusão de cada um. O projeto tem proposta de um aprendizado autônomo, sem acompanhamento de tutor, em que o estudante segue o ritmo que desejar de acordo com os prazos para encerramento do curso.

São dez cursos oferecidos: Caminhos da Pontuação; Atualização gramatical; O emprego da vírgula em 4 lições; Orientações básicas sobre paternidade responsável; Imunidades e Isenções Tributárias na Constituição e no STF; Reflexões sobre a Lei de Improbidade Administrativa; Introdução ao Direito Constitucional e ao Controle de Constitucionalidade; A Lei Anticorrupção e o Processo Administrativo de Responsabilização; Repercussão Geral – Origens, inovações e sua aplicação ao STF, e Segurança da Informação.

Fonte: Brasil 61