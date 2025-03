STF abre credenciamento de imprensa para julgamento da denúncia sobre núcleo 1 da Pet 12.100

A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal receberá, entre os dias 21 e 24 de março (até as 12h), os pedidos de credenciamento da imprensa interessada em cobrir o julgamento da denúncia sobre o núcleo 1 da Pet 12.100 (tentativa de golpe de Estado).

O julgamento terá início na Primeira Turma do STF às 9h30 do dia 25 de março, sendo retomado às 14h do mesmo dia e, se necessário, às 9h30 do dia 26 de março.

Em razão da limitação de espaço, somente poderão acompanhar do plenário da Primeira Turma os cerca de 50 veículos jornalísticos que já têm setoristas credenciados na Suprema Corte – a exceção será apenas para veículos internacionais que desejem enviar correspondentes.

Não será permitido acesso de cinegrafistas e fotógrafos dos veículos de imprensa à sala de sessões da Primeira Turma. A Secretaria de Comunicação disponibilizará fotos internas no Flickr do STF, e a sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça – com possibilidade de captação do sinal pelas emissoras – e nos canais do Youtube da TV Justiça e do STF.

Cada veículo poderá indicar:

Plenário da Primeira Turma: 1 profissional para acompanhar o julgamento de dentro do plenário;

Área externa, em frente ao prédio das Turmas: até cinco pessoas (incluindo fotógrafo, cinegrafista, auxiliar, jornalista).

Os dados para credenciamento são: nome completo, RG, CPF, nome do veículo e função. O pedido deve ser remetido para [email protected].

Será permitido ao veículo enviar pessoas diferentes para o período da manhã e da tarde do dia 25 e da manhã do dia 26, mas é necessário o envio de dados completos de todos.

Acesso

Os profissionais de imprensa devem chegar pela tenda entre o estacionamento do STF e o edifício-sede. A credencial será entregue em outra tenda montada em frente ao prédio das turmas. Para cada período, haverá uma credencial específica que deve ser retirada em frente ao prédio das turmas. Haverá uma televisão no local para que os jornalistas que não ingressarem na turma acompanhem o julgamento. A entrada de acesso para a Primeira Turma será pelo térreo do anexo 2B.

Nos dias 25 e 26, os jornalistas, mesmo setoristas, não p