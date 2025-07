Steven Levitsky compara democracias dos EUA e Brasil e afirma que o Brasil é mais democrático

Em uma entrevista para a BBC News, o escritor e professor da Universidade de Harvard, Steven Levitsky, afirmou que o Brasil tem um sistema democrático mais forte do que os Estados Unidos. Levitsky, autor do aclamado livro “Como as democracias morrem”, elogiou a forma como as instituições brasileiras reagiram às ameaças contra a democracia durante e após as eleições de 2022, considerando a resposta mais coordenada e eficiente que a dos Estados Unidos.

O autor comparou a atuação das instituições brasileiras às respostas dos EUA à tentativa de invasão ao Capitólio em 2021, durante o governo de Donald Trump. Para Levitsky, as autoridades brasileiras tomaram medidas mais enérgicas em resposta aos desafios democráticos do que o sistema norte-americano foi capaz de fazer frente ao presidente republicano e seus aliados. Levitsky também destacou o papel do Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ele, teve um papel fundamental na defesa da democracia no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. Apesar de reconhecer a importância da atuação da Corte, o escritor afirmou que, uma vez superada a crise, o STF deve retornar ao seu papel constitucional, sem se tornar um "órgão político" de formulação de políticas. O professor de Harvard alertou que "sempre que um órgão não eleito formula políticas, estamos em território perigoso para uma democracia". Sobre o processo judicial contra Bolsonaro, Levitsky defendeu que o STF está cumprindo seu papel ao julgar e, se necessário, punir o ex-presidente, caso ele seja considerado culpado pelos crimes que cometeu. Além disso, Levitsky ressaltou que aqueles que enfrentam ameaças e intimidação, como Donald Trump, têm mais chances de sucesso em disputas comerciais e negociações com os Estados Unidos. A entrevista também mencionou um novo inquérito do STF, que apura a tentativa de Bolsonaro de coagir a Justiça, pressionando o governo de Trump para interferir no julgamento de um possível golpe de Estado após as eleições de 2022.