Sport vence ABC no Frasqueirão

O ABC enfrentou o Sport/PE nesta sexta-feira (15), no Frasqueirão, pela 28ª rodada do Brasileiro Série B. O Alvinegro sofreu um gol no acréscimo e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por Diego Souza.

Com o resultado, o ABC permaneceu com 16 pontos ganhos na competição.

Na próxima rodada, o time abecedista vai enfrentar o Novorizontino/SP, no dia 25, às 21h, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP).