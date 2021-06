SP: governo promove Dia D para aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19

O governo do estado de São Paulo irá promover no próximo sábado (5) o Dia D para a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 que está atrasada. Mais de 5 mil pontos de vacinação no estado estarão abertos das 7 às 18h para atender as mais de 500 mil pessoas que não completaram o seu esquema vacinal.

Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde apontou que 501.693 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes estão com a segunda dose atrasada. Desse total, 212.403 pessoas não tomaram a vacina da Fiocruz/AstraZeneca e outros 289.290 referentes à vacina do Butantan (CoronaVac).

De acordo com o governo, deverão ser vacinadas as pessoas que estão com mais de 28 dias atrasados com relação a doses da Vacina do Butantan e mais de 12 semanas do imunizante da Fiocruz/AstraZeneca.

Fonte: Brasil 61