Sou médica e não tenho vinculação partidária, afirma Ludhmila Hajjar

Embora não tenha ainda sido nomeada pelo presidente Bolsonaro, a médica Ludhmila Hajjar passou a ser agredidas por bolsonaristas nas redes sociais.

Na classe médica, Ludhmila foi elogiada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, do Hospital Sírio Libanês, enquanto os insatisfeitos com sua possível indicação estão circulando fotos dela com o deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que tem assumido posições políticas contrárias ao presidente Jair Bolsonaro.

Até mesmo um áudio com voa atribuída à médica chamando Bolsonaro de psicopata foi entregue ao presidente da República, numa tentativa de destruir a a imagem da médica. Sobre o vídeo ela afirmou que “fizeram montagem. Não tenho esse vocabulário. Não falaria isso nunca de homem nenhum”, completou, em referência ao áudio.