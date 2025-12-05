Sorteio da Copa do Mundo 2026 acontece na sexta-feira

CNN Brasil

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

O evento definirá a distribuição das 48 seleções participantes em 12 grupos, marcando oficialmente o início da preparação para o Mundial que será disputado em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Esta será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, um aumento significativo em relação às 32 que disputaram as edições anteriores. Com isso, o torneio terá uma duração recorde de 39 dias e contará com uma nova fase eliminatória: as 16ª de finais, que se somará às tradicionais oitavas, quartas, semifinal e final.

O Brasil, como uma das seleções cabeça de chave, evitará confrontos iniciais contra outras potências como Argentina, França e Alemanha. A expectativa é que a seleção brasileira enfrente na primeira fase uma combinação que pode incluir uma equipe europeia de segundo escalão, uma seleção africana e uma asiática.

Entre os possíveis adversários de maior expressão está a Croácia, que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo.

Logística e preparação

Uma novidade desta edição é que o sorteio de sexta-feira definirá apenas os grupos. O calendário completo, com datas, horários e locais dos jogos, será anunciado pela FIFA apenas no sábado, em cerimônia separada.

A Copa terá caráter regionalizado, com as seleções disputando a fase de grupos em áreas específicas para minimizar deslocamentos no vasto território que abrange os três países-sede.

A delegação brasileira já está nos Estados Unidos com uma estrutura montada para acompanhar o sorteio. Após conhecer seus adversários e locais de jogo, a comissão técnica visitará as cidades onde o Brasil atuará para escolher hotel, campo de treinamento e toda a logística necessária para a competição.

Para os supersticiosos, há bons presságios: a última vez que o Brasil ficou 24 anos sem conquistar o título mundial (período que se completará em 2026), a Copa foi realizada nos Estados Unidos, em 1994, com parte dos jogos no México – exatamente como acontecerá na próxima edição.

Além disso, assim como naquela ocasião, quando Luciano Pavarotti se apresentou, outro tenor italiano, Andrea Bocelli, cantará na cerimônia de sorteio.

Quanto à participação de Neymar, ainda há dúvidas. O jogador vem de um longo período de recuperação após passar por três cirurgias e ficar mais de um ano afastado dos gramados.

O técnico da seleção brasileira tem afirmado que o atacante só estará na Copa se estiver 100% fisicamente, o que ainda é uma incógnita considerando seu histórico recente de lesões.