Sorteio da Copa 2026: horário e onde assistir à definição dos grupos

CNN Brasil

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília). O evento acontece no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

A cerimônia terá transmissão da TV Globo, do SporTV, e da CazéTV (YouTube).

O sorteio define os confrontos da fase de grupos do torneio, que vai contar pela primeira vez com 48 seleções, e terá início no dia 11 de junho, com a final marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

A Seleção Brasileira está no pote 1 do sorteio ao lado das outras cabeças de chave, contando com os países sede Estados Unidos, México e Canadá.

Regras do sorteio

No fim de novembro, a Fifa divulgou os potes para o sorteio e as regras para a formação dos grupos.

A Espanha não poderá enfrentar a Argentina e a França não enfrentará a Inglaterra antes da final da Copa do Mundo, desde que terminem em primeiro lugar de seus respectivos grupos.

A regra visa manter o equilíbrio competitivo, garantindo que a equipe número um do ranking (Espanha) e a número dois (Argentina, atual campeã mundial) estejam em lados opostos da chave, com o mesmo se aplicando à terceira (França) e à quarta (Inglaterra).

Mesmo que essas equipes não vençam seus grupos, os quatro países cabeças de chave não poderão se enfrentar até as semifinais.

Aplicam-se restrições de confederação, não sendo permitido que um grupo tenha mais de uma equipe da mesma região, exceto a Uefa, que tem 16 representantes e pode colocar até duas equipes em um grupo.

Os potes

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha

Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália

Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, os quatro vencedores da repescagem europeia e os dois classificados da repescagem mundial

Onde assistir ao sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

TV: TV Globo e SporTV

TV Globo e SporTV Streaming: CazéTV (YouTube)

Ficha técnica do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026