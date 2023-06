Som Livre vai gravar DVD de Raí Saia Rodada durante o “Pingo da Mei Dia”

O maior bloco junino do Brasil será palco de uma megaprodução audiovisual da Som Livre. A empresa, que é destaque nacional e internacional na elaboração e produção de conteúdo, anunciou que vai realizar a gravação do mais novo DVD da banda Raí Saia Rodada durante o “Pingo da Mei Dia”.

O projeto audiovisual será executado ao longo da apresentação da banda no Corredor Cultural, na avenida Rio Branco. Raí Soares, do Saia Rodada, subirá ao trio por volta das 14h, animando a multidão no maior bloco junino do mundo.

A escolha do “Mossoró Cidade Junina” como cenário da produção audiovisual reafirma o potencial e a grandiosidade do evento para a classe musical, servindo de vitrine para outras produções.

“O ‘Pingo’ abre de forma grandiosa o São João da cidade, é uma emoção, um sentimento muito grande. Saber que uma megaprodução a nível nacional está sendo idealizada no ‘Mossoró Cidade Junina’ é muito gratificante”, destacou Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.

Em uma das maiores plataformas musicais do mundo, no Spotify, Raí Saia Rodada tem quase 3 milhões de ouvintes mensais. Já em sua conta no YouTube, o artista ultrapassa 4 milhões de inscritos. Nesta edição do ‘Pingo da Mei Dia”, a expectativa de público na avenida Rio Branco é de mais de 200 mil pessoas.