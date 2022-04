Solo Negro é uma das atrações da programação dos 55 Anos da Ufersa

Nesse dia 18 de abril, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) celebrou 55 anos de história e realiza uma programação especial. Dentro dessa programação, acontece, nesta terça-feira, dia 19, no Auditório da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC, o lançamento para a comunidade acadêmica do documentário Solo Negro. A exibição será às 19h.

O filme é uma produção de extensão universitária da equipe de comunicação da Universidade e retrata a vivência de moradores das comunidades quilombolas do Pêga e Arrojado, localizadas no município de Portalegre-RN.

O filme tem a direção do jornalista Passos Júnior, que também assina o roteiro juntamente com jornalista Carlos Adams, que também atuou na produção do curta de 28 minutos. A fotografia é de Eduardo Mendonça e a edição de Diego Farias. A estagiária da ASSECOM Rachel Amorim atuou como assistente de produção.

Na quarta-feira, dia 20, será o momento de agradecimento com uma Missa em Ação de Graças a partir das 17h45, na Capela da UFERSA e, às 19h, um culto na Igreja Assembleia de Deus, do conjunto Abolição. O Encerramento da programação será no dia 5 de maio, com uma Sessão Solene, às 9h da manhã, na Câmara Municipal de Mossoró (CMM).