Sogro é preso suspeito de envolvimento no desaparecimento de adolescente de 16 anos

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (25) o sogro do adolescente de 16 anos de idade que desapareceu no último dia 15 de julho, quando saiu para visitar a namorada, de 13 anos, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. O tio da menina também foi detido suspeito de participação no desaparecimento do adolescente.

A motivação do crime seria a desaprovação do relacionamento dos dois adolescentes, segundo a polícia.

➡️ Ricadison Wiliam Faria, de 16 anos, foi visto pela última vez no dia 15 de julho quando combinou com a namorada de encontrá-la na casa dela. Por volta das 22h40 do mesmo dia, a mãe tentou contato com o filho, mas sem sucesso. Desde então, o jovem não foi mais visto e não fez nenhum tipo de contato.

As investigações da Polícia Civil apontaram que Ricadison foi atraído até o local onde os investigados residem, após receber mensagens enviadas por meio do perfil da adolescente com quem namorava.

Segundo a polícia, ele foi até a casa dela – onde também moram o pai e o tio – em uma corrida por aplicativo solicitada por um dos suspeitos.