Sobe para 16 o número de mortos em acidente de bonde em Portugal

CNN Brasil

Subiu para 16 o número de mortos no descarrilamento do Elevador da Glória, que ocorreu na quarta-feira (3), em Lisboa, Portugal, outras 21 pessoas ficaram feridas, cinco em estado crítico, informou o primeiro-ministro português, Luis Montenegro.

Mais cedo nesta quinta-feira, o serviços de emergência chegaram a afirmar que 17 pessoas morreram, mas o número foi atualizado posteriormente pelo premiê.

Autoridades portuguesas iniciaram a investigação para definir a causa do acidente.

Entre os mortos estavam quatro cidadãos de Portugal, dois da Alemanha, dois da Espanha e um cada de Coreia, Cabo Verde, Canadá, Itália, França, Suíça e Marrocos, afirmou ela. Ao menos 38 pessoas estiveram envolvidas no acidente.

Os vagões da linha, cada um com capacidade para transportar cerca de 40 pessoas, ficam presos por um cabo, cada um em uma ponta no início e fim do trajeto e se movem por meio de motores elétricos.

Como foi o acidente

Acredita-se que o cabo rompeu e o vagão que descia a rampa de 265 metros perdeu o freio e descarrilou em uma curva, batendo em um prédio.

A linha, inaugurada em 1885, liga o centro de Lisboa, próximo à Praça dos Restauradores, ao Bairro Alto, famoso pela vida noturna.

A Linha da Glória transporta cerca de 3 milhões de pessoas anualmente, informou a prefeitura.

Alguns meios de comunicação locais noticiaram que uma família alemã de três pessoas estava entre as vítimas, incluindo uma criança de três anos que sofreu ferimentos leves, enquanto o pai morreu e a mãe ficou gravemente ferida.

Portugal, e Lisboa em particular, vivenciou um boom turístico na última década, com visitantes lotando o popular centro da cidade nos meses de verão.