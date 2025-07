Sob nova direção, Botafogo vence Vasco e encosta no G4 do Brasileirão

CNN Brasil

O Botafogo venceu o Clássico da Amizade contra o Vasco, neste sábado (12), por 2 a 0, e encostou no G4 do Brasileirão, na 13ª rodada. A partida foi disputada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Os gols alvinegros foram marcados por Arthur Cabral e Nathan Fernandes, ambos no segundo tempo. Reforços da temporada, a dupla marcou pela primeira vez com a camisa do Botafogo.

O jogo teve ainda a estreia, mesmo que não oficial, de Davide Ancelotti, novo técnico do Alvinegro. Apesar de não estar inscrito, ele comandou o time da beira do campo, assinando a súmula como auxiliar de preparador de goleiros.

Foi a primeira partida do Botafogo no Brasil em cerca de 40 dias, já que o time estava disputando o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, onde foi eliminado nas oitavas de final pelo Palmeiras.

Reforços deixam boa impressão no Botafogo

Novidades do Botafogo para a segunda metade da temporada, reforços como Arthur Cabral, Álvaro Montoro e Kaio Fernando deixaram boa impressão na vitória em Brasília.

O centroavante, que tem a difícil missão de substituir Igor Jesus, mostrou oportunismo ao marcar o primeiro gol, com dois minutos de segundo tempo, aproveitando rebote de Leo Jardim após chute de Montoro.

O jovem argentino de 18 anos, aliás, participou dos dois gols. No segundo, acertou passe açucarado para Marlon Freitas dentro da área. O capitão botafoguense cruzou e Nathan Fernandes fechou a vitória, aos 33′.

Já o zagueiro Kaio, substituto de Jair Cunha, também vendido, fez uma partida segura, se impondo contra o ataque vascaíno. Ele que puxou em velocidade a jogada do primeiro gol.

Vasco troca bom momento pré-Mundial por alerta

Já o Vasco de Fernando Diniz volta a se preocupar. O time foi para a pausa do Mundial de Clubes em clima tranquilo, após vencer o São Paulo por 3 a 1, em pleno Morumbis.

No entanto, a derrota no clássico reaproxima o Gigante da Colina da zona de rebaixamento. Preocupa, também, a falta de inspiração do time em Brasília, onde quase não assustou o goleiro John.

Em um gramado muito ruim, o Vasco cometeu diversas falhas individuais e viu seu quarteto ofensivo, formado por Philippe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti, pouco criar.

Situação da tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Botafogo chega aos 21 pontos e assume, provisoriamente, a quinta posição do Brasileirão. Por conta do Mundial, o clube teve um jogo adiado da 12ª rodada, contra o Mirassol.

O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (16), contra o Vitória, no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Já o Vasco, que vinha de importante vitória sobre o São Paulo fora de casa, volta a desperdiçar pontos como mandante e pode se reaproximar da zona de rebaixamento, parando nos 13 pontos, na 14ª posição.

No meio de semana, porém, o Gigante da Colina volta a focar na Copa Sul-Americana. O Vasco vai direto de Brasília a Quito, onde enfrenta, na terça-feira (15), o Independiente del Valle pelo playoff de repescagem.