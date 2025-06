Sob Motta e Alcolumbre, Congresso desacelera em 2025 e já se prepara para recesso

O Congresso Nacional entrará em mais um recesso informal a partir desta terça-feira (3). Em Brasília, os corredores da Câmara e do Senado vão abrigar, até quinta (5), o Fórum Parlamentar do Brics com representantes dos parlamentos de mais de uma dezena de países.

No período, os trabalhos legislativos nas Casas serão paralisados — até mesmo para servidores.

A interrupção não é novidade neste ano. Em marcha lenta, Câmara e Senado têm enfrentado atrasos e um marasmo de discussões nos plenários principais.

Parlamentares têm avaliado reservadamente que este tem sido um ano “peculiar” e com “muita espuma” para pouco resultado.

Senadores e deputados concordam que há baixa produtividade nas duas Casas, em especial nas pautas classificadas por eles como “relevantes”.

Dos dois lados, há críticas ao ritmo imposto pelos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Também há reclamações a respeito das ausências deles nas Casas.

Viagens na cola de Lula

Motta e Alcolumbre foram eleitos presidentes com amplo apoio em fevereiro. De lá para cá, eles reduziram o ritmo – e deram folgas repetidas aos parlamentares para embarcar em viagens internacionais.

Davi Alcolumbre acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em três viagens ao exterior:

Japão e Vietnã, no fim de março;

Vaticano, após a morte do papa Francisco no fim de abril;

Rússia e China, no começo de maio.

Hugo Motta esteve nas duas primeiras comitivas internacionais dessa lista e, para isso, também se licenciou do comando da Câmara. O político esteve ausente na viagem à Rússia e à China – isso, só porque viajou para Nova York (EUA), onde participou de outros eventos.

Nas três ocasiões, sem os principais articuladores, o ritmo no Congresso desacelerou.

Nos intervalos em que Motta ficou afastado, houve apenas uma sessão com projetos apreciados.

Já no Senado, foram duas sessões, com predominância de aprovação de requerimentos.

Deputados e senadores têm afirmado que, além de esvaziar as Casas, as ausências de Motta e Alcolumbre impactam a realização das reuniões de líderes e, consequentemente, a definição de pautas.

Na Câmara, pauta anda devagar

Do lado da Câmara, a crítica é mais dura. Para algumas lideranças partidárias, Hugo Motta tem travado os trabalhos da Casa ao evitar temas polêmicos e adiar decisões com negociações “sem prazo”.

Ao tomar posse no comando da Câmara, Motta se comprometeu a dar mais ritmo à Casa e impor a presença física de deputados às quartas-feiras.

Mas, os números mostram outro cenário, segundo levantamento do g1.