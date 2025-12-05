Sob influência de Trump, Fifa lança ‘prêmio da paz’ com presidente dos EUA como principal candidato

Durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nesta sexta-feira (5) em Washington, a Fifa apresentará também um novo prêmio anual.

A premiação, no entanto, não tem relação direta com o futebol: o presidente da federação lançará um prêmio dedicado a reconhecer iniciativas de paz pelo mundo. Chamado de “Prêmio da Paz da Fifa – O Futebol Une o Mundo”, a premiação tem o presidente dos EUA, Donald Trump, entre os indicados.

Trump, que se aproximou de Infantino, fez campanha intensamente pelo Prêmio Nobel da Paz este ano, e a Casa Branca criticou a decisão do comitê de concedê-lo à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, no mês passado.

A Fifa afirmou que o prêmio foi criado para “recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz”.

Os candidatos serão anunciados durante a cerimônia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho, com um recorde de 104 partidas em 16 cidades-sede.

O presidente norte-americano anunciou em agosto que o sorteio da Copa do Mundo aconteceria no Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas, onde as 48 seleções que disputarão o torneio conhecerão seus adversários na fase de grupos.

A premiação ocorre também em um momento de aproximação entre Donald Trump e Gianni Infantino, que tem comparecido com frequência a eventos na Casa Branca, não necessariamente relacionados ao futebol.

Nesta sexta, ao ver Infantino na plateia durante uma cerimônia em Washington que marcou a assinatura de um tratado de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo, Trump elogiou o dirigente pela organização da Copa do Mundo.

“Gianni, muito obrigado”, disse Trump. “Você fez um trabalho fantástico, um grande líder no esporte e um grande cavaleiro.”