SiSU 2021: UERN oferta 2.509 vagas

Nesta terça-feira (06), teve início as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021, e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) oferta, este ano, 2.509 vagas em 56 cursos de graduação. A inscrição do candidato acontece exclusivamente através do acesso à Plataforma do SiSU (http://sisu.mec.gov.br), no período de 06 de abril de 2021, até as 23h59 do dia 09 de abril de 2021.

Em virtude dos prejuízos estudantis causados pelo coronavírus, a UERN não adotará ponto de corte nesta edição. Prof. Wendson Dantas, pró-reitor de Ensino de Graduação, explica que a medida visa promover equidade e não prejudicar os estudantes que enfrentaram dificuldades devido à pandemia de Covid-19. Deste modo, o candidato que não tenha zerado nenhuma disciplina no Enem está apto a concorrer às vagas da Uern.

Conforme previsão de cronograma divulgado pelo SiSU, a convocação dos candidatos aprovados na chamada regular do Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI), nos cursos de graduação, modalidade presencial, para o ano letivo de 2021, ocorrerá no dia 14 de abril.

Ações Afirmativas

Cota Social – Em cumprimento à Lei Estadual nº 10.480, de 30 de janeiro de 2019, nos Processos Seletivos de Vagas Iniciais da Uern, para ingresso nos cursos de graduação, serão reservados por curso e turno, no mínimo, 50% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas, bem como para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Do percentual destinado à Cota Social, 58% deste deverá ser preenchido por candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, percentual que corresponde à população de pretos, pardos e indígenas norte-rio-grandense, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além do preenchimento do Formulário de Autodeclaração (disponível no ANEXO IV do Edital), os candidatos pretos, pardos e indígenas poderão passar, a critério da Uern, por procedimento de heteroidentificação, que será realizado por Comissão designada pela Uern, cujos procedimentos e requisitos serão regulamentados por edital próprio.

Cota para Pessoas com Deficiência – Em cumprimento à Lei Estadual nº 10.480, de 30 de janeiro de 2019, 5% das vagas iniciais da Uern serão destinadas a candidatos com deficiência, comprovada por atestado médico fornecido por profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Se convocado para ocupar a vaga, o candidato que se declarou Pessoa com Deficiência deverá submeter-se a uma perícia realizada por Junta Multiprofissional constituída por profissionais nomeados pela Uern. A perícia será realizada na cidade de Mossoró/RN, em local, data e horário a serem especificados em edital próprio.

Argumento de Inclusão Regional – Fará jus ao Argumento de Inclusão Regional o candidato que tenha cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas ou privadas localizadas no Rio Grande do Norte. Para o PSVI 2021 será acrescido na pontuação geral obtida pelo candidato que tiver direito ao Argumento de Inclusão Regional o percentual de 10%.