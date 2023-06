Sistema Penitenciário realiza “Semana da Ciência” em presídio de Mossoró

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP), em parceria com a Secretaria da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), por meio dos professores que trabalham no sistema prisional, com o apoio de profissionais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), realiza ao longo desta semana, na Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio Feminino, em Mossoró, a 1ª Semana da Ciência, com o tema “Terra e Universo”, voltada às internas privadas de liberdade.

O evento é uma iniciativa dos professores e policiais que trabalham no estabelecimento prisional, onde 95% da população carcerária está envolvida em alguma atividade educacional. A diretora, policial penal Águida Larissa, explica que 30 privadas de liberdade estudam regularmente numa das três turmas de ensino fundamental e ensino médio, com professores contratados pela SEEC; 5 fazem curso superior no formato Ensino a Distância (EaD); e as demais participam de projetos como “AJUFE por um Mundo Melhor”, “Alfabetização de Jovens e Adultos pelo Instituto IBRAEMA” e “Remição pela Leitura Livre”. “Estamos felizes por esse evento inédito no sistema prisional”, disse a diretora.

Para a Semana da Ciência, estão programadas as palestras do professor e pós-doutor em astrofísica José Ronaldo (UERN), da doutoranda e professora de geografia Ana Luísa (UFRN) e da doutora em Ensino e Ciências, professora Auta Stella (UFRN). A professora Ana Luíza ministrou a palestra de abertura com o tema: “Ciclos da vida: um olhar sobre o Semiárido Potiguar”.

A Semana da Ciência foi organizada pelas professoras Laysa Nunes, Jane Silva e Dayane Menezes, que atuam na unidade através da SEEC. “A unidade abraçou a causa. Seria impossível realizar esse trabalho sem o apoio dos policiais penais e sem o alinhamento das Secretarias em prol de um mesmo objetivo”, disse Laysa Nunes.

Desde a semana passada, as internas estão empenhadas em construir os experimentos e preparar a sala de aula para a apresentação. Esse tipo de iniciativa, segundo Laysa Nunes, faz parte da proposta da Educação de Jovens e Adultos. “É importante que elas mesmo estejam construindo esse conhecimento. Ao final do evento, vamos levar todo material da sala para ser utilizado na formação de professores do Sistema Prisional. A cadeia precisa ser um processo de crescimento humano. O cenário construído por elas foi feito para refletir que daqui de dentro podem partir novas pessoas”, explicou.

Os próximos eventos já estão confirmados: “Semana do Meio Ambiente” e “Semana do Corpo e da Vida”. O enceramento da Semana da Ciência acontece na quinta-feira (15) com uma rodada de conversas envolvendo as internas.

