Sistema governista quer Zenaide na chapa com Fátima, mas sem Allyson

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

Vice-líder do governo Lula no Senado, a senadora Zenaide Maia (PSD) é candidata certa à reeleição. Apesar do alinhamento com o Governo Federal e de conversas já travadas com a governadora Fátima Bezerra (PT), a composição com a futura candidata ao Senado do PT não está fechada. Zenaide ainda não bateu o martelo sobre os convites feitos pelo partido da governadora.

A parlamentar é aliada de Allyson Bezerra (UB), nome que se coloca à direita – apesar de fugir da polarização política – e os dois buscam um destino comum nas articulações políticas para 2026.

De um lado, Rogério Marinho (PL), uma das lideranças da oposição, considera o nome de Allyson como possível candidato do grupo ao Executivo estadual, por reconhecer sua viabilidade eleitoral, mas não quer a aliada do Governo Lula no palanque.

Do outro, é o PT que quer Zenaide, mas sem Allyson. O assunto foi conversado pelo secretário-chefe do Gabinete Civil do Governo do RN, Raimundo Alves, com o Diário do RN, nesta quarta-feira (14).

Raimundo é um dos articulares políticos de Fátima Bezerra e comentou a chapa sugerida pelo prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado (PSD). O marido de Zenaide afirmou em entrevista à 98 FM, na última terça-feira (13), que, na avaliação dele, a chapa ideal para o Rio Grande do Norte em 2026 seria Allyson Bezerra ao Governo do Estado e Fátima e Zenaide ao Senado, acrescentando, ainda, a sugestão do vice pelo MDB de Walter Alves. Raimundo não concorda.

“Com todo respeito ao amigo Jaime Calado, mas não vejo como se viabilizar uma chapa com essa formatação. O PT terá candidatura ao Governo em 2026, e o nome do PT será Cadu Xavier”, definiu, se referindo ao secretário da Fazenda do RN, pré-candidato do sistema governista.

Ele complementou: “Quanto as candidaturas ao Senado em 2026, sim. Fátima Bezerra deverá ser candidata a uma das vagas e queremos que Zenaide venha a compor a chapa”, admitiu.

Entretanto, o chefe do Gabinete Civil do Governo, ao ser questionado, deixou claro que não há possibilidade de Zenaide partir para a disputa na chapa com o PT, mas apoiar uma possível candidatura do aliado Allyson ao Governo. Segundo ele, as chapas majoritárias devem ser unificadas.

“Não vejo como uma chapa majoritária não ter candidaturas unificadas”, ressaltou. Com a colocação, Raimundo explicita que o PT quer Zenaide, mas abrindo mão do prefeito de Mossoró e apoiando Cadu Xavier.