SINE-RN tem 177 vagas de empregos para Natal, São José de Mipibu e Mossoró

A Subsecretaria do Trabalho da Sethas-RN, através do SINE-RN, oferece hoje 177 vagas de emprego para Natal e Região Metropolitana, São José do Mipibu e Mossoró.

Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deve se cadastrar via Internet no Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.

Neste momento, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Sine-RN está com atendimento presencial realizado mediante agendamento.

Em Natal, os telefones para agendamento da unidade matriz, em Candelária, são: (84) 3190-0783, 3190-0788, 98106-6367 e 98107-4226.

Os agendamentos e atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Siga o Sine-RN no Instagram: @sine.rn

VEJA AS OFERTAS DE VAGAS DE EMPREGO POR OCUPAÇÃO:

ATENDENTE DE MESA 20

AUXILIAR DE COZINHA 20

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 02

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 01

CASEIRO 01

CONFEITEIRO 01

COORDENADOR DE RESTAURANTE 20

COPEIRO 01

DIGITADOR 06

ELETRICISTA BOBINADOR 01

JARDINEIRO 01

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 01

MONTADOR DE VEÍCULOS (LINHA DE MONTAGEM) 01

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 08

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 08

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 02

TÉCNICO DE MANUNTENÇÃO DE MÁQUINAS 01

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 01

TORNEIRO MECÂNICO 02

VENDEDOR PRACISTA 01

VIGILANTE 78