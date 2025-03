Sine oferece mais de 630 vagas de emprego no RN

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) no Rio Grande do Norte anunciou 634 vagas de empregos no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (18). As oportunidades estão distribuídas em Natal e região metropolitana, além de Mossoró, Currais Novos e Assu.

Do total de vagas, 500 são para costureira de máquinas industriais em Natal. Já em Mossoró, há 60 postos de trabalho para o cargo de operador de caixa. Veja todas as vagas e as exigências de escolaridade e experiência abaixo.

Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer presencialmente na unidade central na Rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Candelária, ou nas unidades do Sine nas Centrais do Cidadão.

O atendimento na unidade central ocorre de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Natal e Região Metropolitana

Costureira de máquinas industriais – 500 vagas

– Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Cabeleireiro – 1 vaga

– Experiência profissional exigida de 3 meses em carteira

– Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Manicure/Pedicure – 1 vaga

– Experiência profissional exigida de 3 meses em carteira

– Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Atendente de lojas – 1 vaga

– Não exige experiência

– Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Assistente de vendas – 1 vaga

– Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Vendedor interno – 2 vagas

– Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de confeitaria – 1 vaga

– Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Chefe de Cozinha – 1 vaga

– Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Cumim – 10 vagas

– Não exige experiência

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Mecânico de instalações industriais (manutenção) – 10 vagas

– Experiência profissional exigida de 6 meses

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Mecânico de veículos – 2 vagas

– Experiência profissional exigida de 6 meses

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Representante Comercial Autônomo – 1 vaga

– Experiência profissional exigida de 6 meses

– Escolaridade: Ensino Médio Completo

Farmacêutico em saúde pública – 1 vaga

– Não exige experiência

– Escolaridade: Ensino Superior Incompleto – Curso: Farmácia – Cursando: 4º período

Enfermeiro – 2 vagas

– Não exige experiência

– Escolaridade: Ensino Superior Incompleto – Curso: Enfermagem – Cursando: 5º Período

Supervisor de produção da indústria alimentícia – 1 vaga

– Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira

– Escolaridade: Ensino Superior Completo – Curso: Engenharia de Produção