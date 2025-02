SINE oferece hoje 138 vagas de empregos no RN

O SINE-RN, por meio da SETHAS/SETRAB, oferece hoje, dia 19 de fevereiro de 2025, 138 vagas de empregos para Natal e região metropolitana, Mossoró e Currais Novos.

Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deverá comparecer presencialmente nos postos de atendimento do SINE RN: unidade central na Rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Candelária, s/n, ou nas Centrais do Cidadão.

Todas as oportunidades estão sujeitas a alteração.

Entre em contato pelo WhatsApp (84) 9 8140-8390 para atendimento do SINE.

O atendimento na Unidade Central ocorre de segunda a sexta, das 8h às 14h. Para as Centrais do Cidadão, consulte os horários de funcionamento.

Acompanhe o SINE no Instagram: @sine.rn para maiores informações sobre os serviços do SINE Estadual RN.

NÚMERO DE VAGAS POR MUNICÍPIO E EXIGÊNCIAS

NATAL e REGIÃO METROPOLITANA – (Vagas Permanentes)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 12

Escolaridade: Fundamental Incompleto

Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 02

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Nail designer 01

Experiência profissional exigida de 6 meses Escolaridade: Ensino Médio Completo

Pedreiro 50

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de linha de produção 05

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Costureira de máquina overloque 05

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto

Auxiliar de cozinha 05

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Supervisor de logística 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Pedreiro 02

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Chefe de serviço de limpeza 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Vendedor Interno 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

MOSSORÓ E REGIÃO

Trabalhador agrícola polivalente 06

Sem necessidade de formação

Pedreiro 01

Sem necessidade de formação

Atendente de mesa 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Copeiro 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Colorista 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

CURRAIS NOVOS E REGIÃO

Servente de obras 08

Sem necessidade de formação

Auxiliar de montagem de transformadores 08

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Eletricista 14

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Montador de linha de transmissão e rede de distribuição 03

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Motorista de ambulância 01

CNH Necessária

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Motorista operacional de guincho 02

CNH Necessária

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Pintor de Obras 02

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Ajudante de motorista 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 01

Experiência profissional exigida de 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Total geral = 138 vagas