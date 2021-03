Sindiserpum realizará em abril eleições de diretoria para o quadriênio 2021/2025

Nesta quarta-feira, 31, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM) anunciou que realizará no dia 14 de abril eleições de diretoria para o quadriênio 2021/2025. Com apenas uma chapa inscrita, a atual diretora-financeira do sindicato, Eliete Vieira, deverá ser conduzida à presidência.

De acordo com Eliete, a Chapa Um, sob o slogan “Sindiserpum – União e resistência na luta”, destaca-se por na sua composição, apresentar uma maior diversidade de categorias de servidores, reforçando a representatividade do sindicato junto às categorias dos servidores públicos do município.

“Vamos buscar conscientizar o servidor da importância de nos mantermos cada vez mais unidos. A união só nos fortalece para o enfrentamento na luta pelos nossos direitos. Dividir os servidores públicos é um sonho para qualquer gestão”, destaca Eliete.

Considerando a conjuntura atual, as eleições acontecerão das 7h às 17h do dia 14, com urnas itinerantes e algumas fixas na sede do Sindiserpum, na avenida Rio Branco, 1642, no Centro de Mossoró e também no Centro Administrativo, no bairro Aeroporto.

“É uma grande responsabilidade assumir o Sindiserpum porque sabemos da combatividade histórica deste sindicato, mas planejamos uma gestão descentralizada, envolvendo todos os conselhos que compõem esta diretoria, com isto, acreditamos que será possível manter a mesma dinâmica de luta que já é nossa marca registrada e reforça a nossa presença junto ao servidor público de Mossoró”, comenta Eliete Vieira, futura presidente do Sindiserpum.

Confira na íntegra a relação dos componentes da chapa:

. DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Eliete Vieira da Silva

Vice-presidente: Izabele dos Santos Aires Martins

Secretário Geral: Jerônimo Emiliano Marcolino Apolinário

Diretor Financeiro: Vencerlina Celina Gondim de Aquino

Diretor de Educação Sindical: Maria Marleide da Cunha Matias

. SUPLENTES DA EXECUTIVA

Luiz Fernandes Costa Júnior

Meyre Lúcia Meneses de Sousa Oliveira

Vera Denice Marques

Heloiza Aline Pereira Silva

Sânzia Cicimária Coelho Cortez

. CONSELHO DE GESTÃO

Conselheiro de Comunicação

Josué Damasceno Pereira

Suplente do Conselheiro de Comunicação

Erivan Pereira da Silva

Conselheira de Defesa da Mulher

Luciana Bezerra de Lima

Suplente da Conselheira da Defesa da Mulher

Adriana Carla Alves Bento

Conselheiro da Saúde do Trabalhador

Francisco Diêgo Teixeira Dantas

Suplente do Conselheiro da Saúde do Trabalhador

Francisca Antônia de Sales

Conselheira de Raças, Diversidades e Pessoas com Deficiência

Acilene Andrade Costa

Suplente da Conselheira de Raças, Diversidades e Pessoas com Deficiência

Edson Bezerra Galdino

Conselheiro de Juventude

Francinele Brasil da Rocha

Suplente da Conselheira da Juventude

Dilma Maria Bezerra da Paz

Conselheira para Assuntos de Aposentados

Maria José Martins Fernandes

Suplente da Conselheira para Assuntos de Aposentados

Gilberto Rêgo Diógenes

. CONSELHO FISCAL

Siomara Batista Marques

Francieuda Henrique de Jesus e Lima

Leonardo Honorato da Costa

Suplentes do Conselho Fiscal

Cacilda Oliveira da Frota

Maria Adra Dantas Monteiro de Souza

Maria Rozineide de Oliveira Miranda