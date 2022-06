Sindilojas Mossoró emite nota de apoio à realização do MCJ

Em meio à instabilidade causada diante da ação civil pública instarada pelo Ministério Público, que pede a suspensão dos shows de Xandy Avião e Wesley Safadão, o Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Mossoró emitiu uma nota na qual informa que se solidariza ao esforço da gestão municipal para a realização do Mossoró Cidade Junina (MCJ).

O sindicato informa ainda o evento é um matrimônio imaterial da cidade. “O Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022, patrimônio imaterial dos mossoroenses. Esse evento – com atrações que atraem multidões, não apenas de municípios do RN, mas além das divisas do estado, tem consequências extremamente positivas para a atividade produtiva local”, informa a nota.

O Sindilojas Mossoró afirma que o MCJ garante emprego e renda a milhares de pessoas, ampliando significativamente o meio circulante. “A garantia do retorno de seu modelo presencial não é apenas uma política de governo, mas social e economicamente necessária, ainda mais após dois anos de pandemia que reduziram drasticamente o emprego, consumo e levaram incontáveis empresas à bancarrota”, afirma o sindicato.

“Nossa manifestação é acima de tudo de endosso, apoio e reiterada colaboração e parceria para que público e privado consigam assegurar mudanças nesse quadro descrito acima, à melhoria do bem-estar social”, conclui a nota assinada pelo presidente do sindicato, Michelson Frota.