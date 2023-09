Sindilojas Mossoró comemora 80 anos com ação de arborização

A abertura do calendário de ações comemorativas dos 80 anos do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindilojas Mossoró), no próximo sábado (23), às 8h30, será marcada com uma ação de arborização.

Serão plantadas 80 mudas de plantas das espécies Craibeira e Carnaubeira, em 1,12 quilômetros do canteiro central da Avenida Lauro Monte, homenageando 80 personalidades e entidades empresariais que impactaram a economia mossoroense. No local, também serão oferecidos serviços por meio do Sesc e Senac.

Também será realizada uma sessão solene na Câmara Municipal de Mossoró para homenagear o sindicato, diretoria e empresários, além de um evento reunindo toda a diretoria do Sistema Fecomércio RN em dezembro.

“Tradicionalmente, todos os anos, transferimos a sede da Fecomércio para Mossoró, por se tratar de um importante município para a economia do Rio Grande do Norte. Não seria diferente o nosso apoio nas comemorações dessa importante data. O Sindilojas Mossoró é um parceiro presente e articulado ao Sistema Comércio potiguar e merece todos os vivas”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

Selo comemorativo

Com a identidade visual dos 80 anos, foi produzido um selo através do Sindilojas junto aos Correios, sendo um dos primeiros produtos de comunicação que auxiliaram na divulgação da marca.