Sindicato denuncia que Prefeitura pretende extinguir a equipe de educação em saúde do Centro de Controle de Zoonoses

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), recebeu na manhã desta sexta-feira (03), a denúncia de que a Prefeitura Municipal de Mossoró estaria extinguindo a equipe de educação em saúde do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), um importante equipamento do serviço público municipal de Mossoró

Segundo a informação recebida, em reunião essa semana, com a diretoria da Vigilância em Saúde, a equipe foi informada de que não haveria mais a necessidade da continuidade das suas ações, segundo o Sindiserpum, mesmo o município não contando com Agentes de Combate às Endemias, trabalhando na prevenção à Doença de Chagas, Calazar e Leptospirose, por exemplo, pegando a todos de surpresa.

“O CCZ em Mossoró, vem trabalhando desde o final da gestão anterior, apenas com o programa de combate as Arboviroses e a campanha nacional de vacinação antirrábica em cães e gatos. O desmonte da atual equipe de educação em saúde, além do transtorno no setor, além do sofrimento pela perda dos direitos destes servidores públicos efetivos, com anos de dedicação, experiência e capacitação específica e técnica para continuarem em suas atividades, prejudica todo o trabalho de planejamento, de ações em educação e saúde na prevenção, no controle e combate as endemias, e afeta diretamente o plano de contingência de enfrentamento as endemias, elaborado por essa equipe”. Avalia a vice-presidente do Sindiserpum, Izabele Aires, que é Agente de Combate às Endemias (ACE).

Ainda segundo Izabele, caso a extinção da equipe de educação em saúde do CCZ venha a se concretizar, Mossoró estará seguindo na contramão do que têm adotado outros municípios e estados. “Onde está a valorização do servidor público municipal experiente? Nessa gestão, estamos recebendo denúncias constantes de perseguição, afastamento e substituição de servidores públicos capacitados, comprometidos e envolvidos no serviço diário com a comunidade”. Avalia a representante do Sindiserpum.

O sindicato enviou ofício no início do mês de agosto cobrando uma reunião com a Secretaria de Saúde e o secretário-adjunto, mas até agora não obteve retorno.