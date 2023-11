Sindguardas repudia violência após revelação de envolvimento de GCMs em atentados e faz apelo para que categoria não seja marginalizada

O Sindicato de Guardas Municipais do Estado do Rio Grande do Norte (Sindguardas/RN) emitiu nota na tarde desta terça-feira em que se pronuncia a respeito da Operação Fogo Amigo que apontou envolvimento de pelo menos três guardas civis municipais de Mossoró no atentado à viatura que está disponível ao comandante da corporação Thiago Fernandes no dia 11 de outubro

Confira as duas notas na íntegra:

Sindguardas/RN emite nota sobre investigação do atentado contra comandante da GCM de Mossoró

O Sindguardas/RN tomou conhecimento, nesta terça-feira, 7, dos desdobramentos da investigação da Polícia Civil em relação ao atentado registrado contra o comandante da Guarda Civil Municipal de Mossoró, no dia 11 de outubro. A diretoria do sindicato lamenta que o trabalho investigativo tenha identificado possível participação de GCMs nessa ocorrência e repudia, mais uma vez, a ocorrência que resultou em uma viatura atingida por tiros.

Em nome de toda a categoria, o Sindguardas/RN externa confiança no bom andamento dos trabalhos por parte dos colegas policiais civis e espera que o inquérito seja concluído da melhor maneira possível, identificando e responsabilizando os envolvidos no atentado, sejam eles quem for.

O Sindguardas/RN não compactua com atos desse tipo e, inclusive, tem tido uma voz ativa na luta contra a violência. Dessa maneira, o sindicato reafirma seu compromisso com o sistema de Segurança Pública, com a Justiça e com a luta de classe.

Ressaltamos ainda que, caso comprovada a participação de GCMs no referido atentado, não se pode generalizar o ato e nem muito menos marginalizar toda uma categoria.

A Guarda Civil Municipal de Mossoró é composta por mulheres e homens honrados que, sem dúvida, em sua infinita maioria, também não compactuam com situações dessa natureza. Um caso isolado, reconhecidamente grave, não traduz o real compromisso dos guardas municipais, que é proteger a população e lutar contra a criminalidade.

NOTA OFICIAL

Diante da deflagração da Operação “Fogo Amigo”, pela Polícia Civil de Mossoró, nesta terça-feira (07), tendo como alvo Guardas Civis Municipais suspeitos de participar de ataque ao Comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes, a Prefeitura Municipal de Mossoró destaca que dará cumprimento às medidas determinadas pela justiça sobre os referidos servidores.

A Prefeitura acompanha as investigações e o desenrolar dos fatos à espera do pleno esclarecimento do triste fato ocorrido no dia 11 de outubro deste ano, e que os culpados sejam punidos na forma da lei.

Mossoró-RN, 07 de novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Mossoró