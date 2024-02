Simpósio de jornalismo da Uern discute história da imprensa mossoroense

Estudantes do curso de jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) realizam, na próxima quinta-feira, 22, a partir das 8h, o II Simpósio de Jornalismo (SIMJOR), que neste ano discute a história da imprensa mossoroense. A ação, que ocorrerá no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic), é fruto da disciplina História do Jornalismo, coordenada pelo professor Esdras Marchezan.

A programação se estenderá por todo o dia, contando com palestras, mesas redondas e oficinas. A inscrição é gratuita, disponível através de formulário que pode ser acessado no perfil do Instagram do evento @simjor_uern.

Na primeira atividade, às 8h30, ocorrerá a mesa redonda “Uma cidade de jornais: fragmentos da história da imprensa mossoroense’’. O momento contará com a participação do historiador e professor da Uern, Marcílio Falcão, e dos jornalistas e professores da Uern, Cid Augusto e Esdras Marchezan.

Às 10h, a programação continua com a palestra ‘’O radiojornalismo mossoroense’’, conduzida pelo radialista do Grupo TCM Telecom, Tárcio Araújo, que trabalha atualmente na escrita de um livro sobre o assunto e é um dos profissionais mais premiados do Rio Grande do Norte.

À tarde ocorrerão oficinas diversas. Encerrando a programação, às 19h30, os participantes poderão acompanhar a palestra “Mulheres Jornalistas: Uma história que precisa ser contada’’, ministrada pela jornalista e mestre em Ciências Sociais e Humanas, Izaíra Thalita Lima.

O simpósio estará com as inscrições abertas até o dia 22 e oferecerá certificados de participação de até 10 horas/aula complementares.