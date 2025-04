Silveira promete gratuidade na conta de luz para 60 milhões de brasileiros; Haddad diz desconhecer a medida

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (10) que não há, dentro da área econômica, estudo algum para ampliar a isenção da conta de luz para os brasileiros que consomem até 80KW por mês, com recursos do fundo social.

A proposta foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante evento no Rio de Janeiro.

Atualmente, estão isentos do pagamento os cidadãos que consomem até 50KW. O aumento na faixa de isenção beneficiaria 60 milhões de brasileiros, de acordo com Silveira.

“Não vi a entrevista dele, mas não tem nenhum estudo na Fazenda, nem na Casa Civil, sobre esse tema. Não chegou ao conhecimento nem do Palácio e nem do ministro da Fazenda”, afirmou Haddad.

“Eu liguei para ao Rui [Costa, ministro da Casa Civil] e ele falou que não está tramitando nenhum projeto na Casa Civil neste sentido, o que não impede o ministério de estudar o que quer que seja. Mas, neste momento, não há nada tramitando”, prosseguiu.

‘Injustiça nas tarifas de energia’

A fala de Silveira ocorreu no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia Elétrica, no Rio. Segundo o ministro, há muita “injustiça nas tarifas de energia elétrica”.

Portanto, é necessário racionalizar os custos do setor e endereçar as injustiças na composição da tarifa.

Com isso, Silveira prometeu ampliar a tarifa social de energia elétrica, e simplificar as regras do mecanismo.

“Mais de 60 milhões de brasileiras e brasileiros serão beneficiados com gratuidade de energia até o consumo de 80 KW por mês. Isso representa o consumo de uma família que tem uma geladeira, um chuveiro elétrico, ferro de passar, carregador de celular, televisão e lâmpadas para seis cômodos”, detalhou.