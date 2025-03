Silêncio, tensão e ‘demissão em pauta’: como CBF lida com futuro de Dorival na seleção após 4 a 1 para Argentina

ESPN Brasil

O 4 a 1 da Argentina no Brasil deixou marcas na seleção que vão além de uma goleada acachapante. O futuro de Dorival Júnior está em xeque, com a demissão do treinador em pauta logo após a partida.

Apesar do silêncio de Ednaldo Rodrigues após a goleada sofrida – o presidente da CBF evitou falar da imprensa e explicou que “conversará com calma” nesta quarta-feira (26), dia seguinte ao duelo no Monumental de Núñez, o clima é de tensão.

Quarto lugar nas eliminatórias com a seleção e sem jogar um futuro convincente, Dorival balança e muito no atual cenário vivido pelo Brasil. Terceiro técnico na era Ednaldo – Ramon Menezes foi interino e Fernando Diniz dirigiu anteriormente, Dorival sofre além dos resultados.

Nem a boa fase de Raphinha, pelo Barcelona, e Vinicius Jr. e Rodrygo, ambos do Real Madrid, fizeram com que a seleção apresentasse bom futebol. As atuações exuberantes do trio ficaram na Espanha, com a seleção atuando de forma pobre nos dois jogos – vitória contra a Colômbia só veio no minuto final e um passeio diante da Argentina.

A situação da seleção brasileira gera um sinal de alerta a pouco mais de um ano para a Copa do Mundo. Depois de perder tempo esperando por Carlo Ancelotti, o temor da CBF é perder ainda mais tempo com um técnico que não deu liga.

A falta de nomes assusta, mas a situação atual é ainda mais preocupante, já que o Brasil é apenas quarto colocado e vive um cenário oposto ao que vive a Argentina.

