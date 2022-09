Significado dos sonhos: sua importância para a psicologia

Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, escreveu extensivamente sobre as teorias dos sonhos e suas interpretações no início de 1900. Freud explicou os sonhos como sendo manifestações dos desejos e ansiedades mais profundos, muitas vezes relacionados a memórias ou obsessões reprimidas da infância. Além disso, ele acreditava que praticamente todos os tópicos sobre sonhos, independentemente de seu conteúdo, representavam a liberação da tensão sexual.

Mas afinal, o que exatamente os sonhos tem a nos dizer?

Conheça o significado dos sonhos

Todas as pessoas sonham, inclusive os bebês. Em uma única noite, uma pessoa pode ter um único sonho ou ter muitos sonhos diferentes.

No mínimo, uma pessoa sonha durante 90 minutos. Algumas vezes, os sonhos podem ocupar mais de duas horas. Por isso, cientistas afirmam que uma pessoa pode passar até 6 anos de sua vida sonhando.

Em média, uma pessoa sonha de 4 a 7 sonhos diferentes em uma única noite. 95% deles são incompreensíveis e impossíveis de lembrar depois que despertamos. No entanto, outros são muito claros e costumam ficar na memória.

Nem sempre os sonhos são uma história simples contada para o “entretenimento”. Para a psicanálise, o significado dos sonhos que temos estão diretamente relacionados com o nosso inconsciente.

Os sonhos podem ter naturezas variadas, como ser assustador, excitante, mágico, melancólico, aventureiro ou sexual. Os eventos nos sonhos geralmente estão fora do controle do sonhador, com exceção do sonho lúcido, onde o sonhador é autoconsciente. Os sonhos podem, às vezes, fazer com que um pensamento criativo ocorra à pessoa ou dê uma sensação de inspiração

Ser capaz de interpretar os significados ocultos dos sonhos é ter um conhecimento capaz de mudar a própria vida.

A importância do significado dos sonhos para a psicologia

A análise de sonhos costuma ser muito comum no processo terapêutico de psicólogos que utilizam a psicologia analítica de Carl Jung. Junto com Sigmund Freud, Jung foi o pioneiro no campo da interpretação dos sonhos.

Segundo ele, os sonhos são considerados mensagens enviadas pelo nosso inconsciente, servindo de ponte entre os processos conscientes e não-conscientes e mantendo o equilíbrio da mente.

A psicologia de Jung afirma que os sonhos são importantes para que nos tornemos plenamente conscientes de nosso eu, algo que só é possível de ser feito quando integramos a mente consciente à inconsciente.

Interpretar os sonhos e trabalhar com eles é o que Jung chama de “imaginação ativa”. Nela, até mesmo os pesadelos mais desesperadores podem ser uma mensagem do inconsciente para alcançar a cura interior.

A imaginação ativa incentiva a pessoa que teve determinado sonho a se perguntar qual é o significado dos sonhos, associando a números, por exemplo. Indo um pouco mais a fundo, a interpretação faz com que tenhamos mais consciência do que faz ter determinado sonho em certo momento.

Com isso, podemos solucionar problemas, melhorar as características, aumentar a criatividade e o autoconhecimento. Além disso, é possível saber quais são os desejos e realizações mais profundos de nosso verdadeiro eu.

Elementos do processo inconsciente

Freud também descreveu quatro elementos do processo inconsciente aos quais ele se referiu como “trabalho dos sonhos”:

Condensação – Muitas ideias e conceitos diferentes são representados no espaço de um único sonho. A informação é condensada em um único pensamento ou imagem.

Deslocamento – Esse elemento do trabalho dos sonhos disfarça o significado emocional do conteúdo latente, confundindo as partes importantes e insignificantes do sonho.

Simbolização – Esta operação também censura as idéias reprimidas contidas no sonho, incluindo objetos que simbolizam o conteúdo latente do sonho.

Revisão Secundária – Durante este estágio final do processo de sonhar, Freud sugeriu que os elementos bizarros do sonho fossem reorganizados para tornar o sonho compreensível, gerando assim o conteúdo manifesto do sonho.

O significado dos sonhos para outros pesquisadores

Segundo G. William Domhoff, “significado” tem a ver com coerência e com relações sistemáticas com outras variáveis. E, nesse sentido, sonhos têm significado. Além disso, eles são muito” reveladores “do que está em nossas mentes.

Domhoff afirma que 75 a 100 sonhos de uma pessoa nos dá um retrato psicológico muito bom desse indivíduo. Mais ainda, a análise de 1000 sonhos ao longo de um par de décadas e pode mostrar um perfil da mente de uma pessoa quase tão individualizado e preciso quanto suas impressões digitais.

Sonhos como Processo Cognitivo

Calvin S. Hall propôs que os sonhos são parte de um processo cognitivo no qual eles servem como “concepções” de elementos de nossas vidas pessoais. Hall procurou temas e padrões ao analisar milhares de diários de sonhos dos participantes, criando, sistema de codificação quantitativa que dividiu o que está em nossos sonhos em várias categorias.

De acordo com a teoria de Hall, interpretar sonhos requer conhecimento:

as ações do sonhador dentro do sonho;

os objetos e figuras no sonho;

as interações entre o sonhador e os personagens no sonho;

configuração, transições e resultados do sonho.

O objetivo final dessa interpretação dos sonhos não é entender o sonho, mas sim compreender o sonhador.

Descubra o significado dos sonhos

Em um primeiro momento, parece ser difícil que aquele pesadelo com incêndio, aranhas gigantes e a morte de quem mais amamos seja uma mensagem importante e que vale, sim, a pena decodificá-la.

Confira o significado dos sonhos muito comuns e o que o inconsciente quer te dizer:

Morte

Sonhar que está morrendo ou que está vendo alguma pessoa que já faleceu significa que já é hora de avaliar as suas amizades, pois há pessoas negativas te influenciando.

Também pode ser uma mensagem de seu inconsciente para resolver os seus sentimentos para com as pessoas que já faleceram.

Além disso, quando a pessoa já morreu há muito tempo e aparece em seu sonho mostra que, naquele momento, alguma situação que você está passando ou um relacionamento tem qualidades semelhantes às dessa pessoa.

Cometer ou testemunhar um assassinato pode ser sinal de que você está reprimindo um sentimento agressivo ou está com raiva de si mesmo ou de alguém.

Já quando você é a vítima, significa o corte de algum sentimento ou relacionamento importante.

Gravidez

Sonhos com gravidez costumam ser muito abertos: alguns intérpretes declaram que pode ser o medo de uma mulher não ser uma boa mãe.

Por outro lado, outras pessoas acreditam que a pessoa que sonha está “grávida” (no sentido de com alguma coisa crescendo) de alguma atitude em especial ou ainda de um relacionamento.

Ainda há quem diga que pode ser um presságio de tempos difíceis

Significa dos sonhos com casamento

Nos sonhos de casamento, os opostos se atraem. Ou seja, o significado dos sonhos em que você está se casando é que você está tentando unir dois aspectos opostos da sua vida.

Além disso, é um alerta para que você equilibre as promessas que você fez para os outros. Em outras palavras, você está assumindo diversas responsabilidades que não eram necessárias.

A orientação dos intérpretes de sonho é que você analise o que está acontecendo em sua vida e seus objetivos para saber aonde o seu inconsciente quer chegar ao enviar este sonho.

Fracasso

O significado dos sonhos de fracasso em exames para os estudantes, obviamente, mostra a ansiedade que uma prova importante traz.

Se você já se formou, porém, esse sonho passa a se referir ao seu trabalho. Ou seja, você está preocupado que alguma coisa não dê certo no trabalho.

Ser perseguido

Quando você está sendo perseguido por algo ou alguém, quer dizer que você está evitando problemas que deveria resolver o quanto antes.

Esse tipo de sonho está relacionado a não conseguir correr ou estar tentando passar por uma barreira intransponível.

Desse modo, o significado dos sonhos desse tipo mostra que você está passando por algum problema que acha impossível de resolver.

Os 100 sonhos mais comuns

Você sabia que há relatos de pessoas de lugares muito distantes e culturas bem diferentes que relataram ter sonhos bem parecidos? Conheça a lista de 100 sonhos mais comuns em todo o mundo.

Dentes caindo;

Não encontrar um banheiro;

Ser perseguido;

Ficar sem roupa em público;

Não estar preparado para um exame teórico ou prático;

Intimidade inadequada;

Voar;

Veículo sem controle;

Encontrar uma porta secreta;

Se atrasar;

Estar procurando por algo;

Subir uma colina;

Apaixonar-se;

Ser perseguido por fantasmas;

Ex-namorado (a) ou ex-marido (ex-mulher);

Viajar para o futuro;

Tomar um banho;

Ficar invisível;

Ser devorado por vermes;

Perder o sapato;

Não ter ninguém no local de trabalho;

Estar preso em uma prisão;

Tornar-se amigo de um animal selvagem;

Incêndio em um edifício;

Ser viciado em alguma coisa, especialmente drogas;

Túnel sem saída;

Ser cercado por cobras;

Aparecer alguém sem ser convidada;

Goma de mascar;

Ser sequestrado por alienígenas;

Encontrar um velho amigo;

Se afogar e afundar na água;

Ser atacado por um cachorro;

Ser sequestrado por uma gangue;

Voltar no tempo;

Sonhar com aranha;

Comer uma comida ruim;

Vazamento no telhado;

Ficar preso no elevador;

Estar com uma parte do corpo faltando;

Se perder em uma loja;

Receber uma mensagem de um estranho;

Tornar-se um super-herói;

Tentar usar uma máquina com defeito;

Sonhar com tornado;

Engravidar;

Estar em um corredor gigantesco;

Ter a casa roubada;

Entregar ou receber uma papelada errada;

Um pouco mais dos sonhos comuns!!

Estar em uma floresta densa;

Estar em um porão escuro;

Se casar;

Estar em uma rua ou cidade desconhecida;

Ser perseguido por zumbis;

Ficar preso na lama;

Encontrar parentes mortos;

Atuar em público;

Trair ou estar sendo traído;

Ser culpado por um crime, tendo cometido ou não;

Pegar um trem;

Conhecer uma celebridade (geralmente o ídolo ou alguém que menos gosta);

Estar novamente na escola ou na faculdade;

Terremoto ou erupção;

Um ente querido falecer;

Digitar o número errado ou apertar o botão errado;

Se envolver em uma briga;

Não conseguir encontrar o caminho de casa;

Ser perseguido pela autoridade;

Ganhar na loteria;

Voltar para a casa de infância;

Não ser capaz de se mover;

Perder alguma coisa;

Ser esfaqueado ou baleado;

Tomar o caminho errado;

Estar com uma doença grave;

Estrelar um filme;

Ganhar uma competição esportiva;

Encontrar uma bomba desativada;

Perder o voo;

Não conseguir vencer uma barreira;

Acidente aéreo, especialmente com o avião caindo;

Crianças em perigo;

Tsunami;

Não conseguir abrir uma embalagem;

Perder o carro ou ter o carro quebrado;

Sepulturas ou cadáveres;

Ser espionado por espiões ou agentes secretos;

Vestir a roupa errada;

Esquecer um bebê;

Ser observado ou perseguido por alguém;

Estar dentro de uma casa abandonada ou passando por ela;

Lutar uma batalha de vida ou morte;

Estar com a boca cheia de chiclete;

Animal negligenciado;

Estar em uma guerra e não conseguir sair;

Ferimento fatal;

Um animal no jardim;

Estar confinado a uma cozinha;

Não conseguir abrir uma porta;

Cair ou ver alguém caindo

