Sicoob Potiguar lança campanha Sou + Potiguar e marca novo momento de crescimento

Com 27 anos de história, o Sicoob Potiguar tem se consolidado no Rio Grande do Norte. Como forma de marcar esse momento, lançou a campanha Sou + Potiguar, que representa o crescimento junto com o cooperado do Sicoob Potiguar.

Tendo como personagem da campanha publicitária a jornalista Lídia Pace, o material mostra as belezas do estado, o sentimento de pertencimento, além do orgulho de quem produz e valoriza o Rio Grande do Norte.

O Sicoob Potiguar tem como principais valores a ajuda mútua e a igualdade de direitos e deveres cultivados pelos seus cooperados. Além disso, tem a prestação de serviços e distribuição de resultados aos seus cooperados.

Conheça mais do Sicoob Potiguar no perfil @sicoobpotiguar no Instagram.