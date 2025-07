Shirley Targino assumirá secretaria em Mossoró

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

Shirley é figura de prestígio no interior do RN, com atuação política consolidada além de Messias Targino, onde já foi prefeita por quatro vezes. Soma-se a isso o fato de ser esposa do deputado federal João Maia, presidente do PP no Estado.

O movimento reforça especulações sobre os planos de Allyson para 2026. Ao atrair um nome com capital político e articulação, o prefeito sinaliza que está montando uma coalizão além de Mossoró — mirando claramente o Governo do Estado. A aliança com o PP pode ser apenas o primeiro elo de uma rede que se desenha desde já, com olhos voltados para a sucessão estadual.