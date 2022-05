Setor de serviços do RN apresentou o primeiro resultado positivo do ano

O mês de março apresentou resultado positivo de 2,7% no volume de serviços do Rio Grande do Norte, sendo o melhor resultado desde junho do ano passado quando havia alcançado 3%. Além disso, o RN foi o único estado nordestino a registrar apenas um resultado positivo para o todo o primeiro trimestre do ano.

Esses dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números, que apresentaram os destaques do estado, foram divulgados nessa quinta-feira, 12, pelo órgão.

O estado potiguar conseguiu superar a média nacional (1,7%), assim como os outros estados do Nordeste com exceção do Maranhão (0,1%). Destaque para Sergipe (8,8%) e Paraíba (8,7%) que estão junto com o Distrito Federal (10,3%) entre os melhores desempenhos do país.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o Índice de Volume de Serviços registrou uma variação de 8,7%. Ao passo que a variação acumulada nos últimos 12 meses foi de 14,9%. O índice de variação de receita foi de 2,6%, crescimento que praticamente acompanhou o a ampliação do volume de serviços.

O volume de vendas do comércio varejista no Rio Grande do Norte teve um acréscimo de 0,9% em março. O resultado obtido pelo estado foi muito próximo do desempenho nacional (1%). No Nordeste, o RN ficou à frente do Maranhão (0,3%), Ceará (-0,6) e Bahia (-1,2). Os demais, além de terem obtido desempenho superior, também conseguiram superar a média nacional.

Destaque para Pernambuco (2,5%) que teve o terceiro lugar no ranking das unidades federativas. No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o estado potiguar teve um aumento de 1,7%. Além disso, a variação acumulada em 12 meses foi negativa em 1%. Além disso, o Rio Grande do Norte obteve um incremento na receita de vendas de 2,2% na comparação com o último mês.