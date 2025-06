Setor da Bacia Potiguar não recebe propostas no leilão da ANP

O setor da Bacia Potiguar ofertado no leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado nesta terça-feira 17, não recebeu nenhuma proposta de interesse para exploração.

A área leiloada foi o setor SPOT-AP1, no mar, que incluía 16 blocos aptos à exploração no Rio Grande do Norte e no Ceará, na região da Margem Equatorial.

Outros setores localizados nas bacias do Parecis, Foz do Amazonas, Santos e Pelotas também não tiveram manifestação de interesse. O leilão ocorreu dentro do 5º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC), modalidade de licitação para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.

De acordo com a ANP, os investimentos referentes ao leilão da Bacia Potiguar poderiam chegar a pelo menos R$ 4,6 bilhões. O Ministério de Minas e Energia (MME) previa arrecadação com bônus de assinatura de aproximadamente R$ 59,8 milhões.

Na Bacia Potiguar, apenas um dos blocos ofertados era em águas rasas, enquanto os demais estavam em águas profundas. Dois blocos estavam no Rio Grande do Norte e os outros no Ceará. O período de exploração para as empresas que vencerem os leilões será de sete anos, e a fase de produção prevista é de 27 anos.

A sessão do leilão começou com a licitação dos blocos exploratórios terrestres nos setores da Bacia dos Parecis. Em seguida, foram licitados os blocos exploratórios marítimos nos 14 setores que receberam declarações de interesse nas Bacias da Foz do Amazonas, Potiguar, Santos e Pelotas.

O resultado do leilão apontou que não houve oferta para os seguintes setores: SPRC-O (Parecis), SFZA-AP1 (Foz do Amazonas), SPOT-AP1 (Potiguar), SS-AP1 (Santos), SP-AP2, SP-AP3 e SP-AUP7 (Pelotas).